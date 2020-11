Bale feliz da vida: 'É bom estar num clube onde sente que gostam de você'

Bale vive um momento bem diferente desde que chegou ao Tottemham Hotspur. O atacante voltou a ser importante, marcar gols e fazer parte da Seleção de Gales. Concentrado com o combinado do país, conversou com o Wales Online' e deu uma 'cutucada' no Real Madrid.

"É bom voltar a jogar e é bom estar num lugar onde querem que você esteja, onde sente que gostam de você. Estou recuperando a condição física. Voltar a jogar é o que faz os jogadores felizes. Sinto que estou num bom lugar, mas sei que ainda tenho de melhorar", disse o jogador.

"Preciso de um pouco mais de tempo para acostumar o corpo ao ritmo e jogar em poucos dias. Agora, sei que estou no caminho certo", completou.

"Se passaram seis semanas desde que voltei. Trata-se de melhorar, é preciso um pouco mais de tempo, especialmente quando você é um pouco mais velho, mas estou muito feliz de voltar a estar em alto nível. Tomara que não demore muito e que antes da Eurocopa eu esteja no ápice da minha forma", concluiu.