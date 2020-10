Bale já começa a fazer golaços como 'spur'

Bale está de volta. O jogador galês voltou a treinar com o Tottenham pouco antes da Data FIFA, e muitos esperam que ele possa estar no retorno dos 'spurs' na Premier League.

Nesta segunda-feira, o clube inglês divulgou várias imagens do treinamento em suas redes sociais. E parece que o ex-jogador do Real Madrid renasceu: sem sinais de dor, o atacante já se diverte.

Bale fez vários golaços na sessão do Tottenham, mostrando seu chute de pé esquerdo que gerou tanto esperança no madridismo como decepções com o passar do tempo.

O galês parece diferente. Embora antes ele mal aparecesse como 'merengue', mas tinha minutos com sua Seleção, desta vez ele desistiu de viajar com o País de Gales na Data FIFA para chegar ao topo com sua nova equipe.

Mourinho fez um espaço para ele em seus planos, já que o jogador ainda tem tempo para pegar um pouco de tônus ​​físico. Os 'spurs' voltarão à competição no próximo dia 18 de outubro contra o West Ham.