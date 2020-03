Bale já tem planos para a aposentadoria

Quem pensou que Bale ia jogar golf quando se aposentar pode até estar certo, mas não é só isso. O camisa '11' do Real Madrid, aos 30 anos, já pensa no que vai fazer quando pendurar as chuteiras.

"Eu sempre foquei muito no futebol e não saí muito. Por isso abri meu primeiro negócio, porque dá uma chance para as pessoas saírem e socializarem. Não vou jogar futebol para sempre e estou interessado em fazer mais disso no futuro", disse em entrevista ao 'Wales Online'.

O jogador não vive o seu melhor momento desde que chegou ao Real Madrid e a sua relação com Zidane parece ter esfriado de vez. Na atual temporada conta com 18 jogos, três gols e duas assistências em 1.160 minutos em campo.