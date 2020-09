Bale manda um recado ao Real: "Não me arrependo de nada, só quero jogar"

Gareth Bale monopolizou as capas de todos os jornais esportivos do planeta com suas últimas declarações. O novo jogador do Tottenham reconheceu que não se arrepende de ter deixado o Real Madrid.

Em nota concedida à 'Sky Sports', o ponta galês comentou: "Não, não me arrependo de nada. Só quero jogar futebol, é tudo que posso fazer e tudo o mais, tudo o que se diz de fora , está além do meu controle. "

“Como disse, não me arrependo do que fiz, digam o que for, porque isso já é coisa deles. Sei o que penso de mim e a minha família sabe muito bem quem sou, isso é tudo o que me importa", acrescentou.

Claro, Bale considera os sete anos que passou no Santiago Bernabéu um grande aprendizado: "É claro que ir para uma cultura diferente, para um país diferente, faz você crescer como pessoa, e eu não estou lhe dizendo como jogador de futebol. Você tem que aprender a enfrentar situações em que você se encontra envolvido e, obviamente, tenho estado sob situações de imensa pressão”.

Além disso, o galês falou dos torcedores 'merengues': "Houve quem me vaiasse dentro do estádio. Então, sim, aprendi a lidar com esse tipo de coisas, a não levar muito a sério ou muito pessoal, então eu vivo com isso".

"É futebol, algo que você adora praticar e você simplesmente tem que dar o seu melhor. Às vezes, é a única coisa que você pode fazer", continuou o galês, que jogará por empréstimo sob o comando de Mourinho.

"Só quero jogar e vestir a camisa do Tottenham de novo"

Bale também se referiu à sua segunda fase nos 'spurs': “Quando se chega a uma nova equipe, o que se quer é jogar bem, ajudar a equipe o máximo possível. Temos um grande time que tem se saído muito bem. Obviamente, desde que saí o clube não parou de crescer, chegaram à final da Champions League, têm um novo estádio e a cada ano se saem melhor na Premier”.

“O que eu quero é somar tudo isso e tentar dar um pouco mais ao time. Temos que tentar progredir e seguir na direção certa. Eu só quero jogar, vestir a camisa dos 'Spurs' novamente. É uma grande decepção. É muito ruim que os torcedores não possam estar presentes no meu primeiro jogo, porque sinto que me teriam dado uma recepção incrível", acrescentou o atacante de 31 anos.

"Mesmo assim, agora tudo que eu quero é jogar futebol, jogar com a equipe e fazer o meu melhor individual e coletivamente para que tenhamos uma grande temporada", disse Bale.