Bale não jogava tão pouco desde que tinha 18 anos

Gareth Bale fez uma das temporadas mais decepcionantes, se não a mais, desde que chegou no Real Madrid. Os motivos: seu comportamento chamativo no banco, sua pequena contribuição no campo e, uma vez terminada a temporada, seu pior número de participações desde os 18 anos.

Em tal momento, ele era a nova pérola do Tottenham Hotspur. Acabado de chegar de Southampton e ainda na lateral, ele saltou para o campo apenas 12 vezes. Seu treinador ainda o estava testando, apesar de já estar indiscutível em sua antiga equipe.

Foi apenas na próxima temporada que ele se estabeleceu no primeiro time. E, desde então, nunca participou em menos do que 27 jogos... até o momento, quando jogou apenas 20 vezes das quais começou em 14. Zidane está perdendo a confiança no galês.

Para completar, um mercado de transferências muito atriibulado espera por ele. O jogador tem contrato até 2022, mas seu relacionamento com o treinador não passa pelo seu melhor momento, nem sua atuação no gramado. Ele pode terminar sua aventura no Real Madrid em questão de semanas.