"Bale no Barça ao lado de Messi seria o artilheiro da LaLiga"

Durante o programa desta segunda-feira de 'El Chiringuito', o argentino 'Loco' Gatti quis dar sua opinião sobre a qualidade do jogador do Real Madrid, Gareth Bale, muito criticado por sua atuação no time merengue.

O comentarista do conhecido programa espanhol tem uma opinião muito diferente da dos demais participantes: "Você leva Bale ao Barcelona e o coloca ao lado de Messi, que faz esses passes e ele se tornará o artilheiro da LaLiga".

"O que acontece é que no Real Madrid eles não sabem como usá-lo e ele não recebe apoio. No Barça, você o coloca ao lado de Messi e ninguém o pega, ele corre feito bala", acrescentou o conhecido ex-goleiro de 75 anos.

Até agora nesta temporada incomum, o atacante galês conseguiu marcar três gols e oferecer outras três assistências em 19 jogos oficiais. No total, ele acumulou 105 gols em 250 partidas como jogador merengue.