Bale, o jogador mais rico do Reino Unido

O futuro de Gareth Bale está no ar porque ele é um dos jogadores que o Real Madrid pode se livrar para fazer um dinheiro e deixar um espaço, embora a crise possa levá-lo a continuar vestindo branco.

Com críticas ao seu desempenho, Gareth Bale voltou ao treinamento depois de passar nos testes relevantes para o coronavírus e terá que demonstrar a Zidane que ele pode ser importante na última e decisiva etapa.

Desta vez, o jogador ganhou as manchetes por ser o jogador mais rico do Reino Unido. A lista do 'Sunday Times' inclui jovens de até 30 anos, de nacionalidade britânica ou que residem no território.

Bem, Bale ganhou 128 milhões de euros, ultrapassando o campeão mundial Pogba e Anthony Joshua. O segundo adquiriu 121 milhões e o francês conseguiu embolsar 56,6 milhões.

Neste ranking, há um espanhol e não é outro senão David de Gea, que faturou 38,4 milhões de euros.