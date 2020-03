"Bale ou Vinicius? Aqui ninguém está acima dos outros"

Zinedine Zidane, técnico do Real Madrid, falou com jornalistas neste sábado, véspera do duelo do estádio Benito Villamarín contra o Real Betis.

O francês valorizou o alto nível do adversário: "Sabemos a dificuldade da partida. É uma equipe que está jogando muito bem e é um campo muito complicado. É um bom time. Vai ser um jogo físico. Teremos que jogar muito bem também em nível técnico".

O treinador 'merengue' também avalia a oportunidade de comandar o Real Madrid: "É uma grande responsabilidade estar à frente do Real Madrid. Tenho a sorte de viver este grande momento aqui. Cada dia aproveito o que venho vivendo neste grande clube, o que é um orgulho. Aproveito cada momento".

Sobre a intensidade de algunos técnicos à beira do campo, como Eder Sarabia, 'Zizou' explicou: "Cada um faz seu trabalho e tenta fazer o melhor. No momento da partida, não dá para controlar a tensão de cada um. Cada um tem seu trabalho e não vou opinar se está bom ou ruim".

Em relação à ausência de Gareth Bale entre os titulares do 'Clásico' e sobre a escalação de Vinicius, ele comentou: "Aqui ninguém está acima dos outros. Tento fazer meus jogadores verem que todos são importantes. Podemos opinar, mas não é sobre qual deles é mais importante. É sobre estar envolvido e acrescentar ao time. Então sou eu quem decide e não é fácil. Eu sei como um jogador pensa, que sempre quer jogar. Estou aqui para tomar decisões".

O francês também teve tempo de falar sobre as medidas que o clube tomou contra o surto de coronavírus: "Não é meu objetivo saber disso e temos pessoas por perto que nos dizem o que fazer. Confiamos nas pessoas que sabem e fazemos tudo como nos dizem".

"É bastante negativo, mas o vírus está aí e muitas pessoas têm medo. É bom ter informações dos médicos. Não é bom jogar com portões portas fechados, mas está acontecendo na França e na Itália e pode acontecer na Espanha", acrescentou Zidane.

Existem problemas com equipes menores? Zidane respondeu: "Não há uma coisa em particular. Tentamos todos os dias dar tudo em campo, mas às vezes não sai. Não é porque não tentamos. Os jogadores dão tudo em campo".

"Sinto-me apoiado pelo clube"

Zidane se diz respaldado pelo clube e não tem medo de sua continuidade: "O importante é o trabalho de cada dia. É claro que me sinto apoiado pelo clube. Aqueles que trabalham aqui estão seguindo o mesmo caminho. Sou treinador do Real Madrid neste momento, mas amanhã pode mudar. O mais importante é transmitir em campo e aos jogadores o que você é".

Nos últimos dias, Zidane começou a ter seu nome especulado para comandar a Juventus de Turim e a Seleção Francesa, mas o técnico não alimentou os rumores: "Estou aqui e já disse que é uma alegria estar aqui. Ninguém entrou em contato comigo e não falei com ninguém. Muitas coisas são ditas do lado de fora".

Questionado sobre o momento que Marcelo está vivendo, o francês comentou: "Se fala muito de Marcelo também. Ele é muito importante em nosso grupo. Estou feliz pelo jogo que ele fez contra o Barcelona. Todos temos que continuar nessa linha".

"Hazard, abalado após a lesão"

Zidane também analisou a situação de Eden Hazard após sua nova lesão: "Conversei com ele após a lesão e a operação. Ficou muito abalado logo após a lesão e agora, que a operação correu bem, está com bom astral. Espero que volte rapidamente".

'Zizou' não acredita que o gol de Mariano contra o Barcelona no último jogo pela Liga abra a porta da titularidade: "O importante é que Mariano é como os outros. Ele precisa estar preparado. Quando você tem um time com esses jogadores, que são muito bons, é difícil deixar um jogador de fora toda semana".