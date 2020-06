Bale volta a treinar na primeira sessão da semana

O Real Madrid voltou a se exercitar nesta terça-feira, após dois dias de descanso, em uma semana especial, pois depois de mais de três meses de hiato, eles competirão novamente na LaLiga Santander, no domingo às 19h30 (14h30 no horário de Brasília) contra o Eibar, e o francês Zinedine Zidane recuperou o galês Gareth Bale, ausente no último treino por precaução.

Assim, o treinador terá as perdas do sérvio Luka Jovic, ainda se recuperando da fratura extra-articular no osso calcâneo do pé direito, da qual falta meio mês para voltar a treinar com o resto de seus companheiros de equipe e o espanhol Nacho Fernández, que na segunda-feira foi conhecido que ele sofre uma lesão muscular na coxa direita.

Os jogadores disponíveis realizaram trabalho físico, de posse e colocação e acabaram jogando uma partida em campo reduzindo e afiando a mira com chutes a gol, informou o clube em comunicado.

Os jogadores do Real continuam sua preparação diante da retomada da competição, na qual aspiram diminuir os dois pontos de diferença com o líder Barcelona, ​​conseguindo levantar o 34º título da liga.

Os de Zidane voltarão a campo recebendo o Eibar, mas com a novidade de que a partida será disputada no estádio Alfredo Di Stéfano, na Ciudad Deportiva de Valdebebas.