Bale rompe o silêncio: "Estou nas mãos do clube, mas eles dificultam muito"

Um verão mais, Gareth Bale está na mira. Ainda não se sabe qual será o destino do galês na atual janela de transferências, mas o atacante deixou claro que o clube tem sua parte de culpa nisso.

Em declarações a 'Sky Sports', Bale rompeu o silêncio e assegurou que já poderia estar defendendo as cores de outro clube, mas que devido a postura do Real o acordo não foi possível.

"Acho que o clube precisa responder a essa pergunta, pois tentei sair no ano passado e o clube bloqueou no último segundo. Foi um projeto que me entusiasmou no ano passado, mas não se concretizou. Houve outros casos em que tentei sair, mas o clube não permitiu ou não fez nada para que acontecesse. Então depende do clube, é o que posso dizer. Quero jogar futebol, ainda estou motivado para jogar futebol. Está com o clube. Eles têm controle de tudo. Tenho contrato, tudo o que posso fazer é continuar com o que estou fazendo e espero que surja algo", revelou o galês.

"Quero jogar futebol, só tenho 31 anos, me sinto em boa forma e tenho muito para dar. Está nas mãos do clube, mas deixam as coisas muito difíceis para ser honesto", completou.

"Não está nas minhas mãos. Primeiro temos que ver quais são as situações que se apresentam. Temos muito tempo nessa janela de contratações. O tempo dirá. A decisão está nas mãos do Real Madrid", concluiu.