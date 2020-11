Bale sai do banco, volta a marcar como 'spur' e garante vitória

O Tottenham recebeu o Brighton neste domingo pela sétima rodada da Premier League e abriu o placar com gol de pênalti após o VAR revisar falta em Harry Kane aos 12 minutos.

O próprio camisa 10 cobrou e deu vantagem ao time de José Mourinho. Com isso, ele chegou a 199 gols com a camisa 'spur'. O placar teria novidades na segunda etapa.

Tariq Lamptey foi o responsável por empatar para os visitantes com gol marcado aos 56 minutos. Com o marcador igualado, o treinador português optou por reforçar o ataque com Gareth Bale entrando no lugar de Lamela.

Somente três minutos depois de entrar em campo, o galês recebeu assistência de Reguilon e, sem precisar saltar, cabeceou para voltar a marcar um gol com o Tottenham depois de sete anos e 166 dias.

Com o resultado, os 'spurs' ficam na vice-liderança e somam 14 pontos, dois a menos que o Liverpool. O time de Mourinho visita o West Bromwich no próximo domingo.

O Brighton, com cinco pontos, é o 16º colocado na tabela e volta a campo na próxima sexta-feira, quando recebe o Burnley.