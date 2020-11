Bale se queixa do FIFA: "O que é FIFPro?"

Bale e Ibrahimovic não parecem felizes que o FIFA, um dos jogos eletrônicos de futebol de maior sucesso da atualidade e de todos os tempos, esteja usando sua imagem para ganhar dinheiro. O primeiro a reclamar disso foi Zlatan e Gareth o apoiou em seu perfil no Twitter.

"Interessante ... o que é o FIFPro? #HoraDeInvestigar”, escreveu o jogador do Tottenham após citar o relato do atacante 'rossonero', que retuitou sua mensagem para todo mundo ver. Isso chama a atenção porque eles têm aparecido no videogame há anos e nunca acharam tal fato ruim.

Por isso, existe a possibilidade de que isso seja apenas parte de uma campanha promocional e depois anunciem algo relacionado ao jogo. Em qualquer caso, a 'EA Sports' não comentou o assunto em seus canais oficiais, então teremos que esperar para ver como essa história termina.

Entretanto, e agora centrados exclusivamente no futebol, os dois jogadores estão em boa forma. Ibra está se tornando eterno nas mãos do Milan e emplacou um doblete contra o Napoli em sua última exibição na Serie A. Bale, exaltado com o País de Gales, promoveu sua seleção à mais alta categoria da Liga das Nações.