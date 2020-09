Bale usará o número 9, e não será a primeira vez

O '9' do Tottenham será Bale, embora ele não jogue de '9', é claro. Os números perderam muito de seu significado hoje em dia, mas eles ainda têm uma aura mágica. Bale não pode usar o '11', mas pode usar o '9', e não será a primeira vez.

No Southampton ele tinha o '37' e depois passou para '22'. No Tottenham ele começou com o '16', depois foi usando o '3' até que sua conversão a ponta foi total, e ele vestiu o '11' com o qual pulou para o Real Madrid.

Em sua apresentação como novo jogador, novamente, do Tottenham, foi revelado que ele usará o '9', e ele revelou que não será a primeira vez. O que faz mais de um se perguntar, e com razão, quando foi que Bale usou o número 9.

"Eu já usei este número em uma pré-temporada aqui no Tottenham. Você se lembra quando mudei de '3' para '11'? Van der Vaart ainda estava aqui", explicou Bale, tirando uma foto de sua nova camisa.

E explicou a confusão. “Na pré-temporada, eu queria mudar o número. Pensei em '10', mas Michael Owen tinha ela, então na pré-temporada, em Nova York, usei '9'”, relembrou o galês.