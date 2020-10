Bale volta ao Tottenham: entrou em campo direto para cobrar falta

Por fim acabou o calvário de Gareth Bale, que voltou à Premier League com um bom nível num jogo favorável aos interesses da sua equipe.

O Tottenham estava vencendo de forma relativamente confortável no West Ham e José Mourinho decidiu que aquele era o melhor momento para Bale se sentir um jogador de futebol novamente.

Depois de mais de um ano com pouco impacto no Real Madrid, Bale voltou ao Tottenham com vontade de comandar.

Assim que entrou em campo, o galês cobrou a falta, que, embora sem muito sucesso, deixou clara a volta de Gareth ao novo time.

Bale deve começar a ser titular e líder deste Tottenham muito em breve.