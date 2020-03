Balotelli, contra o COVID-19: "Se você não ficar em casa, te darei um tapa"

Balotelli não gosta do coronavírus. Definitivamente. Ele quer impedir que ela se expanda a todo custo. E ele está disposto a fazer o necessário para proteger a saúde pública. Isso se confirmou no Instagram: "Temos que ficar em casa. Se não, eu vou dar um tapa em você!"

Obviamente, isso foi dito em tom de humor. "Temos que ficar em casa, gente, as pessoas não entendem a seriedade do que está acontecendo. Realmente sinto falta do futebol, mas temos que ficar em casa", disse o jogador de futebol em seu vídeo.

"Eles tiveram que esperar até que a Juventus retornasse ao topo antes de parar a Liga", disse ele ironicamente. "Honestamente, espero que a Serie A não comece de novo até que não haja mais casos. Fiquei muito chateado no início quando instei todos a pararem e as pessoas me insultassem por isso. Talvez, agora, finalmente, eles tenham percebido a situação", acrescentou.

"O problema é que, quando na Suíça dizem para não sair de casa, as pessoas não saem. Na Itália, esse não é o caso. Se não resolvermos isso em breve, chegaremos a 2021 e ainda teremos coronavírus", afirmou sobre o futuro da pandemia.

E se a temporada não puder ser concluída? "Minha ideia seria não dar vitória a ninguém, não rebaixar ninguém. Seria justo, na minha opinião, subir duas equipes da Série B e jogar a Série A na próxima temporada com 22 clubes. De qualquer forma, duvido muito que jogaremos novamente antes de 3 de abril".