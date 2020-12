Balotelli desistiu de um contrato importante no Vasco, diz CEO do Monza

Mario Balotelli tem uma nova oportunidade no futebol, mas não será no Brasil. Sonho de consumo e aguardado no Vasco, o atacante de 30 anos foi anunciado no último sábado (5) pelo Monza, clube da Serie B italiana, que tem Silvio Berlusconi como proprietário e Adriano Galliani como executivo de futebol, ambos ex-Milan.

"Ele recusou um contrato muito importante que poderia ter no Brasil, no Rio de Janeiro, com o Vasco da Gama. Avisei que esta é mesmo a última oportunidade. Eu amo o Mario. Ele é um jogador que com os meios técnicos e físicos pode fazer muito mais. Ele tem demonstrado grandes qualidades, não está claro porque não pode continuar. Ele tem apenas 30 anos", disse Galliani.

Galliani ainda disse que Silvio Berlusconi "está entusiasmado" com a contratação, antes de lembrar que agora o jogador precisa de algum tempo para voltar a estar em forma, já que estava sem clube há vários meses.

"Agora vai demorar algumas semanas porque ele parou por um tempo, a bola vai para o treinador. Finotto quebrou o cruzado, só tínhamos um primeiro atacante e eu estava procurando por outro: encontrei em Mario Balotelli”, concluiu.

Vale lembrar que o atacante teve o nome ligado ao Vasco recentemente por Leven Siano, candidato à presidência do clube. Ele aguarda decisão judicial sobre as eleições realizadas há quatro semanas.