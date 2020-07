Balotelli e seu novo 'look' estilo 'Predador'

Mario Balotelli é um daqueles jogadores de futebol mais conhecidos por suas excentricidades do que pelo futebol que acaba não demonstrando em campo. De fato, o jogador do Brescia é popular por seus cortes de cabelo radicais e mudanças de aparência inusitadas.

Quando parecia que Balotelli não podia mais nos surpreender, ele apareceu em sua conta oficial do Instagram com uma nova aparência que já foi ao redor do mundo.

Depois de voltar ao treinamento da equipe italiana, com a qual ele foi suspenso por violar a quarentena por causa de coronavírus, Balotelli apareceu com dreads que misturavam o estilo moicano com um 'look' jamaicano.

O atacante italiano de 29 anos fez um story no Instagram, no qual seu novo penteado pode ser visto em detalhes, um corte de cabelo impressionante sobre o qual muitos lembraram o próprio 'Predador'.