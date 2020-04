Balotelli, Ibra e mais: qual a situação dos jogadores na mira do candidato à presidência do Vasco?

O torcedor do Vasco é, em meio à paralização dos jogos de futebol por causa da pandemia do novo coronavírus, um dos tantos que sente falta de ver o time em ação. Mas vale destacar que 2020 também é ano de eleição no clube de São Januário, e já tem candidato prometendo revolucionar o Gigante da Colina.

Administrador e advogado, Luiz Roberto Leven Siano tem 51 anos e encabeça o programa “Somamos”, cuja promessa é recolocar o Vasco como protagonista no futebol brasileiro e mundial.

A promessa de Leven é de trazer astros internacionais para São Januário. Os nomes citados deixam qualquer torcedor animado: Ibrahimovic, Mario Balotelli, Yaya Touré e Giovinco – sendo que o advogado também chegou a falar em nomes queridos dos vascaínos, como Alex Teixeira.

“Estamos negociando, tentar fazer o Vasco dos sonhos. Balotelli e Ibrahimovic têm o mesmo empresário. Ibrahimovic seria um projeto mais ousado. Mas não tem que pensar em qual grande craque será contratado, mas sim que traremos grandes craques. Se não for um, vai ser outro”, afirmou Leven ao Fox Sports.

Confira, abaixo, a situação atual dos nomes prometidos pelo candidato vascaíno.

Zlatan Ibrahimovic

O atacante sueco está com 38 anos e seu contrato com o Milan termina neste mês de julho. Desta forma, Ibra ainda negocia para saber se permanece ou não no Rossonero – onde marcou quatro gols em dez partidas nesta temporada.

Se não chegar a um acordo com o Milan, poderia ser contratado sem custos por qualquer outro clube que venha a lhe convencer.

Mario Balotelli

Balotelli chegou a ser especulado no Flamengo, mas acabou acertando com o Brescia, clube da região onde foi criado.

O contrato é válido até 2022, mas o centroavante de 29 anos passou por problemas – especialmente tendo que lidar com o preconceito racial, situação que bizarramente foi endossada pelo presidente do clube – e a relação com o Brescia não é das melhores.

Yaya Touré

O meio-campista marfinense está com 36 anos e esteve a detalhes de acertar com o Botafogo – com quem deixou uma porta aberta, sem saber o que o futuro lhe reserva especialmente em meio à pandemia do novo coronavírus. Chegaria sem custos, uma vez que está livre no mercado.

Sebastian Giovinco

O atacante, ex-Juventus, tem 33 anos e atualmente veste as cores do Al Hilal, da Arábia Saudita. Chegou a ser oferecido ao Vasco, de acordo com a imprensa italiana. O vínculo do jogador com sua atual equipe se encerra em 2021.

Alex Teixeira

Cria de São Januário, o meia atacante é constantemente especulado de volta no Vasco e nunca escondeu a conexão que tem com o clube. Atualmente pertence ao Jiangsu Suning, com quem tem contrato até o fim deste ano.