Por e-mail, Balotelli é afastado do Brescia

Mario Balotelli não jogará mais pelo Brescia. Parece questão de tempo para que ele se despeça em definitivo do clube italiano. Com o retorno da Serie A italiana programado para o próximo dia 20, o Brescia não contará mais com o "Super Mario" para ajudar na briga contra o rebaixamento.

Segundo o jornal 'La Gazzetta dello Sport', Balotelli e o presidente do clube trocaram e-mails entre domingo e terça-feira e estas mensagens foram determinantes para que o jogador não atuasse mais. As polêmicas com o clube começaram com as ausências do jogador aos treinamentos da equipe.

O atacante foi afastado então pelas seguidas faltas e, nos e-mails, teria solicitado a reintegração ao elenco ou uma compensação de 400 mil euros (R$ 2,3 milhões). Massimo Cellino, presidente do Brescia, pensa em demitir o atacante e já prepara um dossiê sobre todos os erros do jogador desde que chegou ao Brescia, no começo da atual temporada.

A passagem de Balotelli pelo clube da região onde ele nasceu não foi nada bem sucedida e o sonho se tornou um pesadelo. Foram apenas cinco gols em 19 jogos. O jogador esperava que, ao atuar na Itália, estivesse mais próximo de um retorno à seleção italiana, mas ficou ainda mais distante disso.

Alguns clubes brasileiros sonharam recentemente em contar com o atacante. Leven Siano, candidato à presidência do Vasco, chegou a dizer que Balotelli está empolgado com a ideia de jogar no Cruz-maltino. No ano passado, o Flamengo chegou a negociar com o jogador.

O Brescia é o último colocado do Campeonato Italiano com apenas 16 pontos após 26 rodadas. Na primeira rodada pós-pandemia da Serie A, o clube encara a Fiorentina. O jogo acontece no dia 22 de junho, segunda-feira.