Balotelli se defende: ele pediu para a imprensa gravá-lo treinando

Mario Balotelli, atacante do Brescia em polêmica com seu clube por várias semanas, se defendeu neste sábado e incentivou aqueles que duvidam a irem ao centro de treinamento da equipe para vê-lo trabalhar.

"Chega de perguntas sobre treinar ou não. Treino sim, sempre venho me exercitar, basta me perguntar se treino. Se você quer saber se vou treinar, venha aqui (no CT do Brescia), tenho uma sessão dupla, de manhã e à tarde, até domingo. Venha, você vai ver", disse Balotelli em live no Instagram.

Balotelli também publicou um vídeo que mostra sua camisa branca de treinamento manchada de terra, para se defender das controvérsias sobre sua falta de profissionalismo quando se trata de se exercitar com o resto de seus colegas de equipe.

O italiano já está em polêmica há várias semanas com seu clube, depois de ter faltado em algumas sessões de treinamento aludindo a um problema gástrico, embora seu clube lamente não ter sido avisado anteriormente.

Nesta sexta-feira, o jornal italiano 'La Gazzetta dello Sport' também informou que Balotelli enviou um pedido oficial a Brescia para o pagamento integral do salário de março, período em que o jogador continuou treinando em casa sob as ordens do clube, apesar de que a competição tenha sido interrompida por causa do coronavírus.

O clube do norte da Itália, que contratou Balotelli no verão passado, está muito irritado com a atitude do atacante italiano e veio pedir na semana passada a rescisão unilateral de seu contrato, que expira em 30 de junho.