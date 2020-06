Balotteli contra-ataca e processa o Brescia por falta de pagamento!

Os dias passam e os capítulos dessa batalha pessoal entre Balotelli e Brescia só crescem. Tudo parece indicar que esta história terá um final ruim...

Depois que o Brescia negou sua entrada nas instalações do clube na semana passada, Balotelli respondeu com uma ação judicial, ou pelo menos é o que afirma 'La Gazzetta dello Sport'. O atacante não recebeu o pagamento do mês de março em plena crise de COVID-19 e pede que o salário correspondente a esse mês seja pago.

Os jogadores concordaram em não receber o salário do mês de março para ajudar o clube com a pandemia, mas Balotelli teria mudado de ideia. "Acho que ele é o único jogador de um grande clube com a coragem de enviar um aviso de inadimplência ao seu clube para receber o pagamento total de março", disse Mattia Grassani, advogado do Brescia.

Segundo este advogado, Balotelli enviou vários e-mails para o clube pela noite na qual acusou os de Brescia de terem discriminado o jogador. Mino Raiola, o agente do jogador, explicou por que ele enviou esses e-mails naquele momento: "Eles o fazem treinar apenas às sete da tarde. É normal que ele escreva depois das 20h, quando chega em casa e se sente discriminado... ", Disse ele em declarações coletadas pelo 'AS'.

O Brescia já teria decidido cortar os laços com Balotelli. Será a justiça quem tem a palavra final.