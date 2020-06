Band vai passar Palmeiras x Vasco pela final da Copa Mercosul de 2000

Com o futebol paralisado devido ao surto do coronavírrus, reprises de jogos históricos viraram uma programação semanal que caiu nas graças do público.

No próximo domingo (14), os torcedores do Vasco da Gama poderão relembrar a épica conquista da Copa Mercosul de 2000, contra o Palmeiras.

O duelo terá transmissão da TV Band, dentro do programa "Você Torceu Aqui", às 14h (horário de Brasília).

SOBRE A FINAL DA MERCOSUL 2000

Em dezembro de 2020, o torcedor vascaíno viveu uma montanha-russa de emoções. O Palmeiras abriu 3 a 0 no primeiro tempo e o Gigante da Colina tirou forças para virar e conquistar a taça continental.

Depois de sair perdendo por 3 a 0 para o Palmeiras, Romário (3) e Juninho Paulista protagonizaram uma das maiores viradas da história do futebol mundial, a 'Virada do Século', que acabou em 4 x 3.

OS 11 TITULARES DA FINAL

Escalação do Palmeiras: Sérgio, Arce, Gilmar, Galeano e Tiago Silva; Fernando, Magrão, Taddei e Flávio; Juninho e Tuta (Basílio). Técnico: Marco Aurélio.

Escalação do Vasco: Helton, Clébson, Odvan, Júnior Baiano e Jorginho Paulista; Jorginho (Paulo Miranda); Nasa (Viola), Juninho Pernambucano e Juninho Paulista; Euller (Mauro Galvão) e Romário. Técnico: Joel Santana.

Gols: Arce, aos 36, Magrão, aos 37, e Tuta, aos 45 minutos do 1º tempo (Palmeiras); Romário, aos 14, 23 e 48, e Juninho Paulista, aos 40 minutos do 2º tempo (Vasco).