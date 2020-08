Banega zombou do cabelo de Conte e o italiano foi para a briga

Durante a primeira parte da partida entre Inter e Sevilla pela final da Europa League o clima ficou tenso. Houveram alguns lance polêmicos e muita reclamação.

Antonio Conte estava uma fera com árbitro por suas decisões. O treinador perdeu o controle quando o juiz não apitou um pênalti quando a bola bateu no braço de Diego Carlos dentro da área.

Éver Banega, que por outro lado sofreu muitas faltas, se cansou das reclamações do treinador adversário e saiu com uma verdadeira pérola.

O argentino do Sevilla, de acordo com o jornal 'La Gazzetta dello Sport', se aproximou do banco e zombou do cabelo de Conte: "Vamos ver se essa peruca é de verdade".

O italiano, que já estava muito irritado, esbravejou contra o argentino. "Logo te espero fora", respondeu Conte, que acabou recebendo o cartão amarelo.