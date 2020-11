Barça, a 'kryptonita' de Oblak

A visita do Barcelona ao Wanda Metropolitano é sempre especial. Pelo menos para o espectador neutro. Não tanto para Jan Oblak. Cada vez que o 'colchonero' enfrenta o time de Lionel Messi, seus números espetaculares despencam para a média de outros jogadores em sua posição. Os azulgranas são sua verdadeira 'kryptonita'.

Dos 16 jogos em que o goleiro rojiblanco enfrentou o Barcelona, ​​ele só conseguiu ficar sem tomar gol… uma vez! Ou seja, apenas 6,25% de seus confrontos. Foi em abril de 2016 e a equipe de 'Cholo' venceu por 2 a 0 nas quartas de final da Liga dos Campeões, selando sua vaga nas semifinais.

O contraste do desempenho do esloveno contra o Barça em comparação com o resto dos times é inquestionável. Em seus 215 jogos contra outros clubes, Jan Oblak sofreu um total de 161 gols, a uma taxa de 0,64 para cada 90 minutos de jogo e deixando 143 jogos sem sofrer gols (56,97%). Contra a equipe catalã, porém, sua média de gols sofridos chega a 1,5. Quase o dobro.

Até o momento, na temporada 2020-21, o esloveno sofreu 9 gols em 10 jogos, embora quatro deles tenham sido recebidos na Allianz Arena contra o Bayern de Munique. Na verdade, ele recebeu apenas dois na LaLiga, o que o torna o goleiro com menos gols sofridos no campeonato espanhol. Se uma equipe pode terminar com essa condição, pelo menos pelos precedentes, é a de Ronald Koeman.