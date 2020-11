Barça anuncia que Piqué sofreu entorse de joelho

Apesar da derrota por 1-0 no Wanda Metropolitano ter deixado as aspirações do Barcelona no campeonato espanhol muito abaladas, a pior notícia para a equipe comandada por Ronald Koeman não foi o resultado obtido contra o Atlético de Madrid.

A principal preocupação da equipe catalã está no estado de Gerard Piqué, que deixou a partida aos prantos depois de sofrer uma lesão fortuita em uma colisão em seu joelho direito.

Imediatamente, o clube do Barcelona realizou alguns primeiros exames para descobrir a extensão dos problemas do camisa '3' e, pouco antes da meia-noite de sábado, 21 de novembro, a entidade deu um primeiro laudo médico.

De acordo com o próprio Barça, Piqué tem "uma entorse no joelho direito e mais testes estão pendentes para descobrir a extensão exata da lesão", disse a equipe através de sua mídia oficial. Na melhor das hipóteses, o defensor ficaria fora por entre seis e oito semanas.

Esses testes médicos definitivos irão confirmar ou descartar uma possível lesão grave. De acordo com 'Sport', dependendo do grau em que os ligamentos do joelho são afetados, o zagueiro pode ficar entre quatro e seis meses fora.