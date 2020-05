Barça anunciará a contratação oficial de brasileiro nos próximos dias

Em meados de março passado, o 'ESPN Brasil' começou a dar por certo a contratação de Gustavo Maia pelo Barcelona, ​​uma pérola brasileira de apenas 19 anos do São Paulo.

O jovem atacante, que se destaca nas categorias mais baixas da Seleção, já teria tudo fechado com os catalães de acordo com a mídia acima mencionada, mas a verdade é que, várias semanas depois, o suposto anúncio oficial ainda não chegou.

Apesar disso, agora é o 'UOL' que fala sobre o status oficial dessa assinatura, uma transferência que o Barça anunciará nos próximos dias após o fechamento do acordo final com os representantes do jogador.

A mídia acima mencionada garante que os catalães apresentem sua oferta aos agentes do promissor jogador, na esperança de que eles dêem o aval à operação e, assim, possam encerrar a primeira incorporação da temporada.

Aparentemente, os 'culés' teriam pago um milhão de euros pelo jovem atacante e terão que pagar 3,5 milhões a mais em junho para efetivar a opção de compra, que termina em 30 de julho.

Gustavo Maia, que tem contrato com os brasileiros até junho de 2022, poderá jogar com o clube de Barcelona entre o final de agosto e o início de setembro, se a operação for finalmente encerrada.