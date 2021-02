Barça aparece na luta por garoto prodígio do Manchester United

Os clubes cada vez mais olham a longo prazo. Não é suficiente se reforçar apenas para a próxima temporada. Com isso, os jovens talentos estão cada vez mais cotados no mercado.

No Old Trafford eles têm Shola Shoretire, um atacante com um futuro incalculável. Pois bem, segundo o 'Daily Mail', o Barça estaria muito atento a sua situação.

No Camp Nou eles enxergam, como publicado por tal meio, muitas qualidades interessantes em Shoretira para o futuro. Por isso seguem sua trilha.

E não apenas o Barça estaria atrás do jovem craque. O Bayern e o PSG são outros dos dois gigantes da Europa que também querem contar com os serviços do talento 'red devil'.

Porém, acrescenta o 'Daily Mail', todos os clubes podem se esquecer de Shoretire. O jogador quer continuar onde está e, de fato, poderia estrear com a equipe principal ainda nessa temporada.

Por enquanto, o Shoretire joga com o Manchester United Sub-23. A ideia de Solskjaer passa por incorporar o jogador em seus planos de maneira progressiva.