VÍDEO: Barça atropela o Bayern com gols de Messi, Henry e Eto'o

O Bayern de Munique vem como favorito diante de tantos grandes clubes vivos nas quartas-de-final da Liga dos Campeões. O próximo duelo é contra o Barcelona, que nunca pode ser descartado como forte candidato, especialmente tratando-se de jogo único.

No passado, os alemães aplicaram duros resultados diante do gigante do Camp Nou, ​​mas também houve ocasiões em que aconteceu o contrário. Confira o vídeo para relembrar os 4 a 0 da vitória do Barcelona contra o Bayern de Munique, com gols de nomes que marcaram época.