Barça, com foco na Real Sociedad para esquecer o 'Clásico'

O Barcelona acrescentou na quinta-feira outro dia de treinamento para se preparar o jogo no sábado (18h30) contra a Real Sociedad, para o qual chegará radiante ao Camp Nou ao se tornar o primeiro finalista da Copa del Rey.

No entanto, o Camp Nou não é um local muito épico para uma Real que não vence há 29 anos e, nesse tempo todo, arrancou apenas um empate (1-1, na temporada 1994-95).

Esse bom momento de copa, juntamente com uma trajetória consolidada nas posições de chegada à La Liga (a Real está a dois pontos do grupo da Champions League), fazem da equipe um rival de grande perigo para os de Quique Setién, que precisam da vitória mais do que nunca, especialmente porque tudo o que não for ganhar os três pontos pode afastá-los do líder Real Madrid.

Depois do treinamento de quarta-feira, após um dia de descanso, nesta quinta-feira, o grupo de Setién se reuniu novamente no campo de treinamento, onde o treinador pôde contar com os disponíveis (Ousmane Dembélé e Luis Suárez ainda estão de licença), a quem os seguintes jovens da equipe B se juntaram: Morer, Araújo, Monchu, Riqui Puig, Collado e Ansu Fati, informou o Barça.

A previsão de trabalho do Barcelona é que, na sexta-feira, haja novo treino novamente na cidade esportiva às 11 horas, no qual no primeiro quarto de hora a mídia poderá entrar no local e, posteriormente, Quique Setién atenderá aos meios.