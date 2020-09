Barça comunica a apresentação de 20.687 assinaturas para destituição de Bartomeu

O impeachmente sonhado por alguns membros do Barcelona há algumas semanas finalmente se tornou realidade e esta quinta-feira, no prazo para a entrega das assinaturas, os números da proposta iniciada pelo deputado Jordi Farré têm sido um sucesso.

E é que o Barça comunicou à madrugada de quinta-feira, 17 de setembro, a apresentação nas instalações do Gabinete de Atenção ao Barcelonista 20.687 assinaturas de membros, que se encontram agora pendentes de avaliação de acordo com o artigo 55.4 dos Estatutos do FC Barcelona.

Este número ultrapassa largamente o mínimo necessário de 16.520 assinaturas (o que corresponde a 15% dos membros com direito de voto) para a apresentação da proposta de moção de censura (impeachment). Portanto, salvo uma surpresa capital, Josep Maria Bartomeu e seu Conselho de Administração devem se submeter a esta questão da confiança.

A partir de agora, conforme indicado pelo clube, está aberto um prazo de dez dias úteis para a constituição da Mesa de Votação da Censura, composta por dois membros da Diretoria do Clube, sendo os dois primeiros membros signatários do pedido e um delegado da Federação Catalã de Futebol.

Posteriormente, no prazo máximo de dez dias úteis, este órgão deve verificar se a candidatura cumpre os requisitos a que está sujeita e, principalmente, se tem a motivação adequada e o apoio de um número suficiente de sócios. O Conselho pode invalidar os apoios que não estejam suficientemente credenciados e realizar as investigações necessárias para verificar a sua autenticidade.

Se finalmente for aprovado, o pedido será admitido e a Diretoria deverá convocar o referendo, que será realizado em dez a 20 dias úteis após a admissão do pedido. Nessa votação, para que haja mudança na liderança, é necessário que no mínimo 10% dos membros votem e o percentual de apoio à moção deve ser superior a 66,6%.