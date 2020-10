Barça confirma a lesão de Ronald Araujo

Além da brilhante vitória por 0-2, a visita do Barcelona a Turim deixou más notícias para Ronald Koeman na forma de lesão, uma vez que Ronald Araujo não conseguiu terminar a partida.

O zagueiro uruguaio foi para o vestiário no intervalo com alguns desconfortos na perna direita que nesta quinta-feira, 29 de outubro, foram confirmados pela entidade do Barcelona.

O time do Barça indicou que seu jogador Ronald Araujo tem especificamente uma lesão no tendão da coxa direita que o obrigou a ser substituído no duelo contra a Juventus.

No entanto, o Barça não se atreveu a falar em um tempo específico de baixa e indicou em comunicado oficial que a evolução da lesão é quem ditará sua disponibilidade.

Desta forma, parece improvável que o uruguaio possa estar no duelo do campeonato neste fim de semana, embora para tal jogo a equipe 'culé' recupere um Gerard Piqué que estava ausente por punição na Liga dos Campeões.