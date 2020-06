Barça dá sinal verde para Trincão acabar a temporada em Portugal

O COVID-19 revolucionou absolutamente tudo. Os jogadores que tinham contrato até 30 de junho foram afetados, já que as competições terminam depois dessa data.

Francisco Trincão, por exemplo, é um dos jogadores cujo contrato de empréstimo dura até o último dia de junho. O Barça, no entanto, não teve problemas em prolongar sua estadia em Portugal, diz 'AS'.

O Sporting de Braga, clube no qual está emprestado, tem vários jogos pela frente. Pelo menos cinco deles serão disputados após 30 de junho.

O Barça, sempre de acordo com esta fonte, teria dado o aval para Trincão terminar 2019-20 com o Sporting de Braga. Ele teria dado sinal verde para a prorrogação do contrato até 26 de julho.

Quando a temporada terminar, Trincão ainda terá alguns dias de folga. Mais tarde, será integrado aos planos do Barcelona.

No Camp Nou, há um desejo de vê-lo em ação. Gols como este pela equipe apenas confirmam o talento inato do atacante.