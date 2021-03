Barça dá um show e mostra que merece o título da LaLiga

O líder da LaLiga, Atlético de Madrid, acabou de vencer o Alavés nesse domingo e, com isso, a missão do Barça é vencer para ficar na cola dos 'rojiblancos'.

O 1º tempo foi de domínio claro de um Barcelona que via a zaga da Real Sociedad afastar bem o perigo. O jogo logo assumiu um caráter mais sério, com as duas equipes se estudando e o primeiro lance de perigo surgiu apenas aos 23 minutos, com o time da casa: Isak foi muito bem, chegou em linha de fundo, invadiu a área levando para o meio, ficou na entrada da pequena área e chutou em cima do goleiro.

A resposta chegou com Dest, que chegou na linha de fundo, cruzou e a bola quase encobriu o goleiro, batendo no travessão.

E se foi apenas um susto, um minuto depois veio o gol para abrir o placar: Jordi Alba cruzou rasteiro na pequena área, Dembélé desviou para o gol, mas Merino defendeu. A bola sobrou para Griezmann mandar forte para o fundo do gol.

Logo depois, Isak quase empatou o jogo: o jogador recebeu na área, girou e chutou forte no cantinho. Porém, Ter Stegen se esticou para fazer a defesa.

E antes de ir para o intervalo, ainda deu tempo do time visitante fazer mais um gol: Messi faz uma bela jogada individual, chega na intermediária e toca no lado para Dest soltar uma bomba cruzada.

O 1º tempo acabou com um Barça vencendo por 2 a 0. Um resultado que já era preocupante para a Real Sociedad, mas mal sabia ela o que viria depois do intervalo.

Para o 2º tempo, o Barcelona voltou pressionando, tentando aumentar a vantagem de fora da área e Isak e Portu respondendo com suas jogadas individuais, mas nada foi suficiente para evitar que o Barcelona continuasse a balançar a rede.

Com poucos minutos, Dest já havia feito seu doblete no jogo: Jordi Alba fez uma bela jogada individual, chegou na linha de fundo sem ângulo e tocou atrás para Sergiño Dest aparecer na entrada da pequena área e mandar para o fundo do gol.

E apenas três minutos, veio o quarto gol do Barça. Dessa vez do argentino que estava em festa, pois chegou em sua partida de nº 768 com a camisa do Barcelona, tornando-se o jogador com mais partidas profissionais pelo Barça. Busquets fez um lançamento incrível e encontrou Messi no meio de dois zagueiros. O argentino apenas tocou na saída do goleiro e garantiu o 4º gol do Barça.

A noite era mesmo azulgrana. Isso porque teve até gol anulado de Dembélé: o craque recebeu uma bela enfiada, entrada na área e chutou cruzado... porém o bandeirinha marcou impedimento. O VAR foi acionado e o gol foi anulado logo em seguida.

Mas Dembélé não quis se dar por vencido e o camisa 11 fez seu gol logo depois: Dembélé foi carregando até a intermediária, chutou uma bomba cruzada da área e não deu para Remiro chegar. Assim de simples. Assim de fácil para o francês.

Mesmo com as substituições do time da casa, colocando em campo Fernández, Januzaj e Barrenetxea, a cara do jogo não mudou muito para eles.

Pelo menos não até o minuto 76, quando a Real fez seu gol de honra. Um golaço: Barrenetxea recebeu na intermediária, entrou na área e chutou uma bomba que foi no ângulo do gol de Ter Stegen.

A partir daí, o jogo já estava se encaminhando para o apito final e a Real ensaiava alguma reação, mas os chutes acabavam fracos e direto nas mãos de Ter Stegen.

Para piorar a situação do time da casa, quando eles acharam que não cabia mais gol, apareceu o doblete de Messi. Apareceu o sexto gol do Barcelona: em rápida jogada, Jordi Alba chegou em linha de fundo, tocou rasteiro atrás e Messi bateu de chapa no cantinho do gol da Real Sociedad.

Com o resultado, o time de Koeman chega a 62 pontos, quatro atrás do líder Atlético de Madrid e mostra que seu futebol é digno de levantar a taça de campeão do campeonato espanhol.