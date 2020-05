Barça deixou de ganhar 140 milhões de euros devido à crise

A paralisação está sendo atroz para muitos clubes. Houve um efeito dominó que, no caso do Barcelona, ​​chega aos impressionantes 140 milhões de euros que não chegaram aos cofres do clube.

O Barcelona contava com esse dinheiro. Mas sem futebol não há renda na televisão. Também não há venda de ingressos, mas não apenas para ver a equipe no Camp Nou. Os ingressos não são vendidos para o museu, o estádio, etc.

As lojas físicas do clube foram fechadas, assim como as escolas. Os contratos comerciais também sofreram com isso. Jordi Cardoner, vice-presidente econômico do clube, reconheceu 'ESPN' que as perdas variam entre 120 e 140 milhões de euros.

"É o que sabemos hoje. Certamente haverá perdas. Os gastos terão que diminuir. Nossa posição foi bem-sucedida e esperávamos um belo final de ano", explicou. Mas o coronavírus tinha outros planos.

Assim, de repente, o Barcelona está tão interessada em encontrar um comprador para os "naming rights" do Camp Nou. "O primeiro ano seria para as vítimas de coronavírus e os próximos 25 para fins comerciais. Por que não?", Disse Cardoner.

A dívida total de Barcelona equivale a entre 460 e 470 milhões de euros, disse Cardoner, mas é perfeitamente aceitável, já que a receita anual a dobro. Os benefícios totais da década, segundo Cardoner, foram de 190 milhões, de modo que o Barça sobreviverá à crise.