Barça demitiu a peça-chave na contratação de Neymar

O Barça tomou uma decisão que esconderia outra com mais profundidade. Na demissão do olheiro André Cury, que não é oficial, mas revelou 'TV3', a renúncia de desistir de Neymar pode estar oculta. E é que o brasileiro foi um dos principais perfis a retornar para negociar a incorporação de Ney.

Quando o atacante brasileiro assinou com o Barcelona em 2013, o intermediário foi uma figura vital para a operação se concretizar. E foi tão importante que, no verão passadon Josep Maria Bartomeu voltou a confiar em suas mãos, e nas de Pini Zahavi, para negociar o retorno do atacante.

Finalmente, as negociações com o PSG não se concretizaram, mas devido à falta de acordo com os franceses, não devido a problemas com o jogador.

Portanto, essa decisão de ficar sem Cury poderia ser a consequência de ter jogado a toalha para Neymar, já que a negociação se move em números impossíveis, dada a atual crise econômica devido à pandemia.

"O Conselho de Administração aprovou a reestruturação do departamento de aferição da área de futebol, como resultado da análise iniciada em janeiro, com o objetivo de melhorar sua eficiência. Com essa medida, o clube pretende reforçar um departamento estratégico para a planejamento e bom andamento da área esportiva mais importante da entidade, em todos os níveis, das categorias de treinamento à primeira equipe", afirmou o Barça em nota. A 'TV3' foi além.

A mídia catalã fala sobre a triagem, já que 20 a 25 dos 40 trabalhadores que o clube do Barça tem nesse departamento serão demitidos.

Cury, além de sua bem-sucedida intervenção na contratação de Neymar, também tem alguns deslizes, já que recomendou a contratação de Henrique e Keirrison para o Barça, dois jogadores que supuseram o desembolso de 22 milhões e que nem sequer usaram a camisa da equipe.

Certamente, à seu favor está a aposta em Arthur e a recomendação da incorporação de Paulinho.