Barça descarta a chegada de Laurent Blanc para substituir Setién

Muito está sendo dito sobre o futuro do Barça. Não apenas em relação à chegada de possíveis jogadores, mas também em relação à possibilidade de troca de treinador.

Um dos nomes que parece forte para assumir o comando do clube do Barça é Laurent Blanc. A imprensa francesa o vê como favorito para se tornar o próximo técnico do FC Barcelona.

Mas na entidade eles negariam estar interessados ​​em Laurent Blanc. O portal 'AS' afirma que fontes do clube negam que o técnico francês seja a primeira escolha do Barça.

Segundo essa fonte, eles admitem que teriam tido algum contato com Blanc. Eles garantem que alguém teria oferecido essa opção ao Barça. Lembre-se de que, alguns dias atrás, a imprensa catalã afirmou que foi o representante Jorge Mendes quem enviou o nome de Laurent Blanc ao Camp Nou.

No Barcelona, ​​eles estão absolutamente focados na Liga dos Campeões. O esporte é a única coisa que importa agora para a entidade 'culé'.

Haverá tempo para pensar em um substituto para Setien quando for o caso. Até agora, a temporada ainda não acabou. De qualquer forma, parece que Blanc estaria bem longe de aterrissar em Barcelona. Pelo menos por enquanto.