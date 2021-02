Barça divulga lista com cinco baixas e um retorno

O Barcelona recebe o Athletic nesse domingo no Camp Nou pela 21º rodada de LaLiga. Uma partida com cheiro de vingança para os 'culés' após a derrota na Supercopa da Espanha, com direito a expulsão de Messi.

Para essa partida, Ronald Koeman divulgou uma lista que tem como principal destaque a volta de Sergi Roberta, que se recuperou de uma lesão no recto femoral da perna esquerda e pode voltar a ter minutos após mais de dois meses afastado.

A lista apresenta ainda as ausências de nomes como Piqué, Ansu Fati, Coutinho e Dest que continuam lesionados. E sem Busquets, suspenso pelo quinto amarelo.