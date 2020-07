Barça doa 120.000 euros a projetos escolares no Brasil

O Barça está aparecendo na luta para ajudar os mais desfavorecidos. A COVID-19 causou estragos em um dos países mais afetados, o Brasil. É aí que se focou a Fundación Barça.

Eles doaram 120.000 euros à UNICEF. Com isso, a entidade Barça pretende contribuir com seu grão de areia na luta contra o coronavírus no Brasil, que acumulou quase 60.000 mortes e quase 1,5 milhão de infecções.

Os projetos para os quais esse dinheiro irá, informados em um comunicado, são campanhas de apoio a estudantes e professores para a reabertura de escolas e a criação de ferramentas e materiais para as crianças que precisam de ajuda psicológica.

Barça e UNICEF, que nos 14 anos em que trabalham juntos ajudaram mais de 2 milhões de crianças em todo o mundo, iniciaram seu relacionamento de colaboração no Brasil em 2011, com projetos educacionais e inclusão social através do esporte.