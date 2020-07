Barça e Arsenal avaliam uma troca entre Coutinho e Guendouzi

Barcelona e Arsenal trabalham para transformar os problemas atuais em soluções. De acordo com o 'Daily Mail', as duas equipes avaliam a possibilidade de uma troca entre Coutinho e Guendouzi para a próxima temporada.

O problema do Barcelona com Coutinho é antigo. Não encaixou na equipe, tem um alto salário e o clube está tentando diminuir o prejuízo relativo aos 145 milhões que pagou por ele.

A questão com o francês é outra, trata-se de um talentoso meia de 21 anos com condições muito boas, mas com um comportamento que não agrada em nada a Mikel Arteta e a diretoria.

Para por um exemplo, na última partida dos 'gunners' contra o Brighton, Guendouzi chegou a pegar um rival pelo pescoço e a zombar dos adversários em uma atitude pouco profissional.

Assim, mandar Coutinho para Londres e Guendouzi para o Camp Nou resolveria os problemas de ambos. No entanto, essa é uma operação complexa já que o valor dos jogadores é muito diferente.