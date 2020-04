Barça e Juve pensando em uma troca Arthur-Pjanic?

Com Neymar e Lautaro sempre estrelando a vida cotidiana da assinatura do Barcelona, ​​'RAC1' desenhou um novo panorama. O que, além disso, não tem a ver exatamente com o ataque. Segundo a estação catalã, poderia haver uma troca de peças entre Arthur Melo e Miralem Pjanic.

As fontes garantem que ambos os clubes já investigaram a possibilidade e fizeram uma avaliação de seus jogadores para terminar a disputa. Sem dúvida, informações surpreendentes.

E estamos falando de um jogador, o brasileiro, com 23 anos e toda uma carreira pela frente, enquanto o bósnio já está na casa dos trinta e o futuro terá uma jornada mais curta.

O meio-campista da Juventus é o jogador clássico que sempre esteve na agenda do Barcelona, ​​também do Real Madrid, porque tem muita qualidade e se consolida na elite há vários anos.

No entanto, o Barcelona fez uma aposta importante há dois anos em Arthur, na qual eles viram um cara capaz de cobrir parte da longa sombra que Xavi deixou quando saiu. Obviamente, seu desempenho instável nos últimos meses fez com que perdesse sua característica de intransferível.

O brasileiro, por sua vez, não quer saber de deixar o Camp Nou. De qualquer forma, a operação parece viável do ponto de vista econômico, uma vez que o mercado que se aproxima visa mais a troca de peças do que o desembolso significativo de milhões por conta da recessão devida ao COVID-19.