Barça e Real aumentam foco em Bruno Fernandes, diz jornal

Bruno Fernandes chegou em janeiro de 2020 ao Manchester United com grande expectativa após deixar o Sporting somando 63 gols em 137 jogos, marcando 63 gols e sendo determinante na conquista das recentes taças do time portugês.

A expectativa foi superada e ele recebeu mais de uma vez o prêmio de melhor do mês na Premier League logo que chegou. Desde que foi contratado pelo United, disputou 26 partidas, marcou 14 gols e deu onze assistências.

No entanto, o time ainda não convence e, desde a parada para jogos das seleções, a torcida sente o gosto amargo da goleada por 6 a 1 sofrida contra o Tottenham. 'The Sun' afirma que o desempenho na partida causou grande descontentamento de Bruno Fernandes, algo sentido com força no vestiário.

Segundo o jornal, a insatisfação do jogador faz Real Madrid e Barcelona acompanharem sua situação com atenção especial. Os gigantes espanhóis já apreciavam seu futebol antes de chegar à Premier League. Caso o time inglês siga sem render, pode ser mais fácil buscar o português no Old Trafford antes de 2025, quando acaba seu contrato.