Barça e Werner se reuniram em março na Alemanha!

Uma nova reviravolta no roteiro dessa história distorcida, um novo fato inesperado em uma das grandes novelas do momento. Apesar do Barcelona ter os cinco sentidos em Lautaro Martínez, a verdade é que os catalães já estavam em contato com Timo Werner em março.

É isso que o 'Mundo Deportivo' assegura nesta sexta-feira, um meio que fala sobre uma reunião de Eric Abidal e Ramon Planes, responsável pela secretaria técnica 'culé', com Gunther Werner, pai do jogador, para investigar a predisposição de seu filho para jogar no Camp Nou.

Segundo os jornalistas Fernando Polo e Gabi Sans, a abordagem ocorreu na segunda rodada da Liga dos Campeões, que enfrentou o RB Leipzig com o Tottenham.

Naquela época, o entorno do jogador lhes dava bons sentimentos em relação a um futuro possível no Barça, de Werner, que também está na lista de favoritos da Inter para substituir Lautaro, um atacante de qualidade que já possui 88 gols em 150 jogos.

Dessa maneira, o atacante de 24 anos estaria na lista de prioridades do Barcelona se, finalmente, não conseguir a contratação do argentino, embora os catalães não sejam os únicos interessados ​​no ex-Stuttgart.

Há poucas horas atrás, apareceu o interesse do Liverpool em Werner, uma possível contratação que complicaria bastante os catalães, que também poderiam ficar sem o jogador da Inter.

Além de Lautaro Martínez e Werner, a mídia acima mencionada publica uma lista de nomes que incluem Isak (Real Sociedad), Tammy Abraham (Chelsea), Jonathan David (Gent) e Víctor Osimhen (Lille).