Barça: em pé apesar da tormenta

Algo acontece no Barça. Não é esse time que arrasou. Vence, mas não convence. Ele fez isso contra a Real Sociedad, um duelo em que o Camp Nou vaiou seu próprio time. Mesmo assim, eles fizeram a lição de casa, assim como em Nápoles. A equipe permanece firme, mas não com força.

Já eliminados da Copa del Rey em uma das decepções da temporada, os jogadores precisam se concentrar na LaLiga e na Champions League. A chave na primeira competição será vencer todos os jogos restantes para forçar o Real Madrid a fazer o mesmo; na segunda, devem eliminar os "azzurri".

Essa situação vem envolta em uma auréola de sentimentos ruins no gramado. Quique Setién permanece pouco convencido depois de ter restabelecido um intenso jogo de toque de bola. Apenas um pênalti convertido por Messi desequilibrou a balança contra os 'txuri-urdines' no Camp Nou.

Institucionalmente, o mandato de Bartomeu corre risco. Com a polêmica das redes sociais ainda na memória e parte do Conselho contra o presidente, pode haver mudanças em breve. É um ambiente que não convida a melhorar as coisas em Barcelona.