Barça exigirá o dobro de Griezmann

Tal foi a temporada de Griezmann que rumores o afastaram do Barcelona para tentar trazer Neymar de volta. Uma hipótese que não será cumprida nos próximos meses.

O Barcelona colocou Antoine Griezmann como um dos jogadores intocáveis ​​e ele tem razões convincentes para isso, mesmo que ele precise colocar dinheiro em suas contas após a crise.

O 'Sport' já garantiu que o francês não vai se mudar por causa dos 120 milhões que o clube deixou e porque acredita que há muito espaço para melhorias com os dados da temporada atual sobre a mesa.

A diretiva do Barça exigirá muito mais de Griezmann assim que o futebol recomeçar, porque nas esferas mais altas do clube eles esperam muito do ex-Atlético de Madrid, principalmente diante do gol e nos últimos metros.

Os números do 'Pequeno Príncipe' tornaram-se melhores na defesa do que no ataque, pecando com o que Diego Pablo Simeone lhe ensinou uma vez. Mas não, o Barça quer que ele faça uma mudança e seja um jogador de futebol mais agressivo.

É claro que, na entidade, eles valorizam, como disse 'AS', a atitude que ele está tendo para se integrar ao vestiário e a maneira como chegou, isto é, com uma humildade surpreendente e com o desejo de aprender como se fosse um jovem de 18 anos.

Se for disputada esta temporada, Griezmann estará nos holofotes por conta das lesões de Dembélé e Suárez, mas o que será realmente importante é a temporada seguinte. Até a paralisação, o campeão mundial tinha 37 jogos, 14 gols e quatro assistências. Eles querem um Griezmann mais 'killer'.