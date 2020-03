Barça: focado na renovação de Ter Stegen

Barcelona tem muito a dizer no futuro de Marc-André Ter Stegen. Embora o jogador alemão ainda não acabe o contrato neste ano ou no próximo, sua continuidade é considerada decisiva no 'can Barça'.

Nos últimos dias, um suposto atrito com Leo Messi foi revelado, bem como algumas palavras de Ter Stegen a um jornalista que não garantia sua continuidade na equipe catalã na próxima temporada.

Com o 'Mundo Deportivo' garantindo que o goleiro queria ser pago como o melhor do mundo, o 'Marca' também adianta que o clube tem a tarefa de acelerar a renovação.

A chegada de Quique Setién e o retorno a um estilo de jogo muito mais sensível ao toque, com construção da defesa, certamente tornam muito importante a disputa por um goleiro como o de Mönchengladbach.

Clube e jogador ainda não concordaram, mas em Barcelona estão otimistas porque acreditam que Ter Stegen prefere continuar em uma cidade onde ele se sente muito à vontade.

Ter Stegen desembarcou na temporada 2014-15 em Barcelona e, desde então, realizou 224 partidas com o Barça, nas quais sofreu apenas 206 gols.