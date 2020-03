Barça ganha 'rápido reforço' para a partida contra o Real Madrid

Lewis Hamilton, hexacampeão do mundo na Fórmula 1, posou com uma camisa personalizada do Barcelona e divulgou a sua torcida para a equipe azulgrana no clássico contra o Real Madrid.

"E aí, pessoal? Só queria agradecer muito ao FC Barcelona por me mandar essa camisa. Estou muito, muito grato! Sou um grande fã de Messi, estou orgulhoso de vocês. Vou assistir ao jogo nessa semana, boa sorte no "El Clasico", vocês vão se sair muito bem! Vocês são grandes inspirações, mando amor e muita energia para vocês. Visca el Barça!", disse o piloto nas redes sociais.

É bom lembrar Hamilton e Leo Messi foram vencedores do Prêmio Laureus, algo como o Oscar do esporte. Os dois desbancaram nomes como Rafa Nadal, Tiger Woods e Marc Márquez, entre outros.