"Barça gosta muito de Lautaro; Arthur seria perfeito para a Juve"

Ariedo Braida, ex-consultor do Conselho de Administração do Barcelona, ​​ofereceu declarações ao 'TuttoSport', no qual ele foi capaz de analisar o mercado de transferências para a equipe catalã.

Braida começou falando de um dos grandes protagonistas da janela de transferências, um Lautaro Martínez que despertou o interesse dos catalães e não para de soar para desembarcar no Camp Nou.

"O perfil dele é muito do gosto do Barça, mas, no momento em que estamos, é preciso pensar nos números, nos cofres dos clubes. Agora é difícil fazer previsões sobre o mercado. Para comprar, além do interesse, é necessário certas condições ", explicou, ressaltando que a crise econômica causada pelo coronavírus dificultará as coisas.

Além disso, ele também teve tempo para analisar a possível troca de Arthur-Pjanic entre Barça e Juventus: "Arthur tem uma técnica excelente, ele é muito bom em tocar a bola e conduzir".

"Ele é muito competitivo e sério, um pouco menos anarquista do que outros brasileiros. Ele seria um jogador ideal para Sarri", disse Braida, que acolhe essa mudança de clubes.