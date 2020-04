Messi na Inter? Barça não dá ouvidos a clube italiano

O que seria do Barcelona sem Leo Messi? O capitão argentino só tem olhos para o seu clube, o time que abriu as portas do futebol profissional espanhol para ele, um Barça com quem se tornou um dos melhores jogadores do planeta.

Leo é o sonho que todo time tem, o desejo de qualquer entidade do mundo, uma conquista apenas ao alcance de muito poucos, embora neste futebol, lembre-se, não há nada impossível.

Por esse motivo, Massimo Moratti, ex-presidente da Inter de Milão, permitiu-se sonhar alto e confirmou à mídia italiana que o atacante argentino não é um "sonho proibido", especialmente agora que a crise do coronavírus afetou totalmente o futebol. .

"Não haverá lógica quando o futebol voltar, Messi poderia ir para a Inter", disse Moratti, umas declarações que não preocupam a equipe catalã, convencidas do compromisso do capitão com seu clube.

O jornal 'Marca' garante que no Camp Nou eles não se intimidaram com as palavras do ex-'nerazzurro'. No time culé, eles estão tranquilos com a continuidade do melhor jogador do time e consideram que é uma simples ameaça para tentar desestabilizá-los.