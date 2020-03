Barça insiste em Laporte e o jogador sabe do interesse

O Barcelona quer Laporte. Não é a primeira vez que isso é conhecido. Dessa vez, o jogador de futebol, como relatado pelo 'Mundo Deportivo', está plenamente ciente disso. Com 40,8 milhões de euros em valor de mercado, a diretoria já sabe o que fazer para contratá-lo.

Ele tem contrato com o Manchester City até 2025, o que poderia complicar a operação do lado do Barcelona. Pep Guardiola não se livrará facilmente de um dos jogadores que ele mais usa. A chave para desbloquear conversas será colocar muita coisa em cima da mesa.

A evidência de que ele é vital para o treinador está nos números da última temporada. Ele participou de 50 partidas, das quais começou em 48. Esse foi o recorde de participação em partidas ao longo de sua carreira, superando o do ano profissional de 2014-15 com o Athletic.

Uma das chaves pelas quais os 'culés' estão interessados ​​é que, devido à sanção dos da Premier League, que não poderão disputar a Champions League pelas próximas duas temporadas, ele sim poderá jogar no Barça. Teremos que esperar o mercado de verão para ver o que acontece.