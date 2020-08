Barça já aceitaria vender Dembélé

Apesar dos constantes problemas físicos do jogador, o Barcelona mantinha sua confiança em Ousmane Dembélé até agora. No entanto, a economia afetada da equipe e a necessidade de vender para poder assinar levam o clube a uma mudança de comportamento com o jogador.

Não há unanimidade com Dembélé. Quando ele joga, ele geralmente oferece um bom desempenho e, às vezes, até se destaca. O problema foi que, quando ele estava no seu melhor, acabou se lesionando e teve que recomeçar.

Havia esperanças de que os problemas físicos desaparecessem gradualmente, mas as constantes recaídas não nos convidam a pensar nessa opção. Primeiro, as más línguas falaram do jogador não ter se cuidado e, agora que ele se cuida, as lesões continuam a aparecer no clube e no jogador.

O Barcelona ficaria feliz em recuperar uma grande parte do investimento feito para contratar o jogador francês. Portanto, a ideia é poder vendê-lo se uma boa oferta chegar ou, como o menor dos males, transferi-lo com uma opção de compra obrigatória.

Segundo o 'Sport', o surgimento de Ansu Fati tiraria minutos de jogo de um jogador que precisa de regularidade. Embora não haja ofertas, o PSG e o Bayern têm um certo interesse em Dembélé, embora as lesões, no momento, os desanimem a fazer uma oferta formal.